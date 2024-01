Chiomenti nella costituzione della società di progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cantù

Enrico Bizzarri, Giulia Alessio

A seguito dell’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia di Como è stata costituita la “Cantù Arena S.p.A.”, società di progetto affidataria del project financing per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cantù. L’operazione ha visto coinvolti quali promotori e soci della società concessionaria Cantù Next S.p.A., in qualità di capofila, oltre a Gallerie Commerciali Bennet S.pA., Bennet S.p.A., Acinque Innovazione S.r.l. (gruppo A2A), Pichler Projects S.r.l., MA.SI Group S.r.l., Cobet S.r.l., Nessi&Majocchi S.p.A. e Consonnistrade 2001 S.r.lLa concessione, per un valore stimato di circa 345 milioni di euro, prevede la realizzazione di un’arena da circa 5.200 posti, un campo di allenamento con una tribuna interna da 150 posti, un campo esterno per il basket 3 contro 3, e uno spazio polifunzionale omologato per ospitare tutti gli eventi indoor, dalla pallavolo al basket in carrozzina. La natura polifunzionale consentirà un pieno utilizzo degli spazi per attività di intrattenimento ed eventi extra-sportivi, quali concerti, convegni, eventi fieristici e culturali.

Chiomenti ha agito con un team multidisciplinare guidato dai partner Marco Cerritelli e Antonio Sascaro, affiancati per l’incarico dal senior associate Enrico Bizzarri e dalle associate Francesca Zimmardi e Giulia Alessio. I profili notarili sono stati curati dal Notaio Manfredi di Cantù.

I profili finanziari dell’operazione sono stati curati da Iniziativa Cube, con un team guidato dal partner Marco Messina e da Stefano Marelli, name partner di Marelli & Brenna.