Chiomenti con Dacke Industri nell’acquisizione di MecVel









Dacke Industri, società svedese attiva in investimenti di lungo termine in aziende tecnologiche innovative e facente capo a Nordstjernan, società di investimento svedese fondata nel 1890, ha annunciato di aver rafforzato la sua posizione in Europa acquisendo la maggioranza di MecVel, azienda bolognese leader nello sviluppo e produzione di attuatori lineari elettrici e martinetti meccanici nel settore dell’automazione.



Chiomenti ha assistito Dacke Industri per gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato da Luigi Arnaldo Cremona e composto da Maria Laura Zucchini, Carola Dalla Riva e Martina Lovato per i profili corporate. Giulio Napolitano, insieme a Luca Masotto, hanno curato i profili di golden power. Annalisa Reale, insieme a Giulia Berton e Francesca Salonia, si sono occupate, invece, degli aspetti di diritto del lavoro.



CFA – Corporate Finance Advisors, advisor finanziario di Dacke Industri per le acquisizioni in Italia, ha agito con un team composto da Gian Paolo Fausti e Arber Malja.



I venditori sono stati assistiti dall’avvocato Stefano Vanni e dal commercialista Carlo Carpani di Bologna.