Chiomenti e Clifford Chance nel bond Cdp da 500 milioni

Benedetto La Russa, Filippo Emanuele









Chiomenti ha assistito Cassa depositi e prestiti nell’emissione obbligazionaria per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali.



Nel contesto dell’emissione, Nomura Financial Products Europe, Banca Akros, BNP Paribas, Banco Santander, Citigroup, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Unicredit hanno agito in qualità di joint lead managers e joint bookrunners dell’operazione, con l’assistenza di Clifford Chance.



Il bond, con scadenza a 7 anni e una cedola annua lorda pari a 4,750% è stato emesso nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro, quotato presso Euronext Dublin.



Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa coadiuvati dagli associates Flavia Spaziani Testa, Mirko Camagna e Bruno Tullio, nonché dal partner Marco Di Siena e dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali. CDP ha agito con un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.



Clifford Chance ha assistito le banche con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee lawyer Aarun Samra. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Roberto Ingrassia e l’associate Luca Gualtieri.