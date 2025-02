Chiomenti e Clifford Chance per la strutturazione del primo programma di Euro Medium Term Notes di Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. e per l’emissione inaugurale di un bond Social Senior Chiomenti ha assistito Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. nella strutturazione del suo primo programma di Euro Medium Term Notes da 1 miliardo di Euro (il “Programma EMTN”), nonché nell’emissione del prestito obbligazionario Social Senior per un valore nominale di 500 milioni di euro.