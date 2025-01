Chiomenti e Dentons nella quotazione di Haiki+

Simone De Benedictis, Noemi Milanesio, Luigi Costa e Ginevra Biadico

Gli studi legali Chiomenti e Dentons hanno assistito Innovatec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nella scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec S.p.A. a favore di Haiki+ S.p.A., società attiva nel settore dell’ambiente e dell’economia circolare, nonché nella quotazione di Haiki+ S.p.A. sul medesimo mercato EGM.

La scissione ha avuto come obiettivo la separazione delle attività aziendali in due aree strategiche distinte: le attività e passività relative all’area Ambiente e Circolarità sono state integrate in Haiki+ S.p.A., mentre quelle inerenti all’area Efficienza Energetica sono rimaste nella titolarità di Innovatec S.p.A. A seguito della quotazione, Haiki+ S.p.A. è stata ammessa alle negoziazioni su EGM, con l’inizio delle contrattazioni in data 10 gennaio 2025.

Chiomenti ha agito con un team composto dal partner Manfredi Vianini Tolomei, dal managing associate Michelangelo Granato e dagli associate Simone De Benedictis e Noemi Milanesio.

Dentons ha supportato Innovatec S.p.A. nello svolgimento della due diligence legale riguardante il perimetro della scissione e l’emittente Haiki+ S.p.A., a servizio dell’operazione di quotazione. Dentons ha inoltre redatto l’attestazione richiesta dall’Euronext Growth Advisor e contribuito alla stesura del documento di ammissione basandosi sui risultati della due diligence legale. Il team di Dentons è stato guidato dal partner Luigi Costa, Head of Project, Energy & Infrastructure Italy, coordinato dalla managing counsel Ginevra Biadico e composto dalla senior associate Silvia Lazzati, dalla junior associate Alice Bixio e dalle trainee Giulia Bellantoni e Giulia Brevi.