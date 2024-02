Chiomenti e Legance nell’incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo

Francesco Tedeschini, Marco Maugeri, Stefano Bandini e Filippo Troisi

Nell’ambito dell’operazione oggi annunziata da Unipol Gruppo S.p.A. e da UnipolSai S.p.A., che prevede un progetto di razionalizzazione del Gruppo Unipol da realizzarsi mediante (i) la fusione per incorporazione in Unipol Gruppo di UnipolSai Assicurazioni, nonché di Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A., società interamente partecipate da Unipol Gruppo che detengono partecipazioni in UnipolSai e (ii) il preventivo lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Unipol Gruppo sulla totalità delle azioni ordinarie di UnipolSai non detenute, direttamente e indirettamente, da Unipol Gruppo medesima, Chiomenti ha fornito e fornirà supporto a Unipol Gruppo per tutti gli aspetti societari, contrattuali e regolamentari dell’operazione, con un team guidato dai Partner Francesco Tedeschini e Marco Maugeri e composto dai Soci Vincenzo Troiano e Renato Genovese, nonché dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Edoardo Cossu, Marco Sacchetti e Alessandro Pappadà.

Legance ha assistito UnipolSai per i profili societari e contrattuali con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal senior counsel Stefano Bandini, dal senior associate Federico Vitale e dagli associate Emanuele Calì e Arianna Benvenuti. Gli aspetti regolamentari dell’operazione sono stati seguiti dal senior partner Gian Paolo Tagariello con la managing associate Armenia Riviezzo.