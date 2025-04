Chiomenti e Simmons & Simmons nell’acquisizione di Tecnoenergy Service Srl da parte di Clever Servizi Energetici

Francesco Rigo, Laura Fiordelisi

Clever Servizi Energetici, società leader nel settore dell’efficienza energetica residenziale e partecipata dai fondi infrastrutturali FIEE SGR, Marguerite e Pioneer Point Partners, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Tecnoenergy Service Srl.

Tecnoenergy Service Srl è una società attiva nel settore dell’ingegneria impiantistica termica che offre servizi energetici e di manutenzione nell’area metropolitana di Milano. È stata fondata nel 2003 dalla famiglia Di Rizzo, che continuerà a rivestire un ruolo attivo e strategico nella gestione dell’azienda, con l’obiettivo di proseguire il piano di sviluppo già intrapreso dalla società.

Questa acquisizione, che si inserisce in una più ampia strategia di espansione di Clever Servizi Energetici finalizzata a rafforzare la leadership nel mercato italiano, è un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento della società, che oggi rappresenta una realtà primaria di riferimento nella gestione dei servizi di efficienza energetica residenziale, con oltre 4.200 condomini gestiti a livello nazionale.

Chiomenti ha assistito Clever Servizi Energetici per gli aspetti legali dell’operazione, con un team coordinato dai partner Mario Roli ed Elena Busson e guidato da Francesco Rigo. I profili corporate sono stati curati da un team composto da Matilde Baffi e Chiara Sablone. Sara Bittolo e Beatrice Pittalis hanno prestato assistenza per i profili di diritto del lavoro dell’operazione. Hanno fornito il proprio supporto nelle attività di due diligence legale Elisabetta Mentasti e Bernardo Antonio Masso per i profili di diritto amministrativo, Martina Tosi per i profili compliance ex D.Lgs. 231/2001, Virginia Putortì e Tommaso Bratina per i profili privacy, Giorgia Chizzali per i profili IP/IT e Filippo Garramone per i profili financing.

La famiglia Di Rizzo è stata assistita da Simmons & Simmons con un team guidato dalla partner Laura Fiordelisi e composto dagli associate Federica Musacchia e Nicola Rabitti e dal trainee Marco Businelli.

ZNRnotai ha seguito gli aspetti notarili con il notaio Andrea Pegolo e Marinella Scesa.