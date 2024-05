Chiomenti con Fabrick nell’acquisizione di Finapi

Mario Pelli Cattaneo

Fabrick, società operativa nel settore dell’open finance, ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di Finapi GmbH, tra i principali operatori tedeschi di soluzioni nel medesimo settore.

L’operazione prevede l’acquisto del 75% di Finapi da Schufa Holding, mentre il restante 25% della società resterà ai due fondatori, Florian Haagen e Martin Lacher, che continueranno a svolgere ruoli di responsabilità all’interno della società.

Con questa operazione Fabrick entra in un mercato altamente strategico come quello della DACH Region, acquisendo una leadership in Germania e posizionandosi tra gli operatori più rilevanti nel segmento Open Finance a livello europeo.

Fabrick è stata assistita da Chiomenti, con un team guidato da Stefano Mazzotti e Mario Pelli Cattaneo e composto da Paolo Nevola per i profili M&A e, per i profili regolamentari, da Felice Azzollini ed Ester Merico.

Gleiss Lutz ha assistito Fabrick per quanto attiene gli aspetti di diritto tedesco con un team guidato da Jan Balssen e Olaf Hohlefelder e composto da Maximilian Imre e Ken Laws per gli aspetti M&A, e Christian Hissnauer, Aike Würdemann, Tobias Kempf e Nicolas Nern per gli aspetti di regolamentazione finanziaria.

Schufa è stata assistita da White & Case.