Chiomenti al fianco di AIP nell’acquisizione della Divisione Grain & Protein di AGCO

Salvo Arena e Elisa Gianni

Chiomenti ha assistito American Industrial Partners (AIP) in tutti gli aspetti di diritto italiano relativi al closing di una complessa operazione di acquisizione della divisione Grain & Protein di AGCO Corporation (NYSE: AGCO), uno dei maggiori progettisti, produttori e distributori mondiali di macchinari agricoli e tecnologie per l’agricoltura di precisione. L’operazione ha comportato la creazione di una società standalone operante sotto il nome “Grain & Protein Technologies” (la “Società”) che progetta, produce e commercializza a livello globale attrezzature e soluzioni per lo stoccaggio dei cereali e la lavorazione dei semi, nonché sistemi di alimentazione, abbeveraggio, gestione climatica e controllo per la produzione mondiale di proteine, principalmente pollame, suini e uova.

Il perimetro dell’operazione comprende i principali marchi Grain & Protein – GSI®, Automated Production® (AP), Cumberland®, Cimbria® e Tecno® per un valore di 700 milioni di dollari (soggetto ai tipici aggiustamenti di mercato).

La Società, che serve clienti in oltre 100 Paesi del mondo, impiega più di 3.200 persone nei suoi 14 stabilimenti produttivi in Nord America, Brasile, Europa e Malesia, generando un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari. La Società continuerà a gestire il suo portafoglio di marchi, leader nel settore delle attrezzature per la produzione di cereali, sementi, pollame, uova e suini.

Chiomenti ha assistito AIP, al fianco dello studio Sidley Austin, con un team multidisciplinare guidato da Salvo Arena, responsabile della sede di New York e co-head della practice Private Equity, coordinato da Elisa Gianni, counsel, e Nicolò Dejuri, senior associate, con Filippo Guarducci ed Elisabetta Grasso, associate. Gli aspetti di proprietà intellettuale sono stati curati da Anna Gardini, of counsel, supportata dagli associate Stefano Carasso e Giacomo Di Grazia. Il managing associate Luigi Mariani con gli associate Federico D’Addio e Filippo Villa hanno curato gli aspetti di diritto del lavoro. Il partner Giulio Napolitano, con il senior associate Luca Masotto hanno curato i profili del filing golden power.