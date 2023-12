Chiomenti con Leaf Bidco nell’acquisizione della maggioranza di Manifatture Sigaro Toscano

Giorgio Cappelli, Antonio Sascaro, Gabriella Covino, Mattia Casarosa e Lorenzo Vernetti

A seguito dell’omologa definitiva del concordato fallimentare di S.E.C.I. – Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.A., il 50,085% della storica azienda Manifatture Sigaro Toscano è stata ceduta da Apollo Delos Italy 4 S.r.l., società riconducibile al Fondo Apollo, in veste di assuntore del concordato fallimentare, a Leaf BidCo S.r.l., società riconducibile alle famiglie Montezemolo, Gnudi, Regina e Valli, già soci di minoranza di Manifatture Sigaro Toscano.



Per far fronte all’acquisizione, Leaf BidCo ha sottoscritto un contratto di finanziamento di complessivi 108 milioni di euro circa con un pool di banche composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca, Deutsche Bank e La Cassa di Ravenna. I proventi del finanziamento sono stati utilizzati in parte per l’acquisto della partecipazione di maggioranza, in parte per il rifinanziamento del debito di Manifatture Sigaro Toscano.



Chiomenti ha assistito Leaf BidCo e soci con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giorgio Cappelli. Il partner Antonio Sascaro ha seguito l’assistenza di diritto societario, insieme al senior associate Bruno Sciannaca e all’associate Ludovica Scozzese. Gli aspetti finance sono stati curati dal senior associate Angelo De Michele, dagli associate Alessia Capoduri e Marco Sangiorgi, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Giuseppe Andrea Giannantonio insieme alla counsel Giulia Bighignoli e all’associate Roberta Damasi. I partner Antonio Tavella e Giulia Battaglia, insieme al counsel Andrea Costa, alla managing associate Giada Caravello, al senior associate Ma Luo e all’associate Cecilia Cardani hanno seguito i temi di diritto fallimentare.



Il Fondo Apollo ed Apeiron Management S.p.A., partner esclusivo di Apollo in Italia per questo tipo di investimenti, sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team multidisciplinare coordinato dal partner Gabriella Covino, insieme al partner Luca Jeantet e all’associate Federico Roberi per gli aspetti di diritto concorsuale e al partner Mattia Casarosa e all’associate Hilde Arcovito per i profili di societario.



Le Banche finanziatrici sono state assistite da Gattai, Minoli, Partners con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, insieme al counsel Marcello Legrottaglie e all’associate Piero Piccolo.