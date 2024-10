Chiomenti nell’operazione di funded equity collar di Fides, veicolo gestito da Clessidra Private Equity SGR

Christopher Mullen, Sara Cerrone

Chiomenti ha assistito Clessidra in una sofisticata operazione di funded equity collar options conclusa da Fides S.p.A. (veicolo gestito da Clessidra Private Equity SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo Clessidra Capital Partners 3) con UniCredit Bank GmbH nel mese di luglio scorso.

L’operazione è articolata in una serie di put in acquisto e di call in vendita da parte di Fides aventi come sottostante circa 18.146.295 azioni ordinarie (circa l’1,4%) di Nexi S.p.A. e prevede, altresì, un prestito da parte della Banca che verrà impiegato da Fides per rifinanziare l’indebitamento finanziario in essere ed altri oneri.

Chiomenti ha assistito il cliente attraverso un team multidisciplinare guidato dalla counsel Sara Cerrone unitamente ai soci Carlo Croff, Luigi Vaccaro e Christopher Mullen, i quali hanno seguito anche gli aspetti societari, e che è stata affiancata per i profili connessi all’equity collar dall’associate Federica Martone. I profili di Banking & Finance di diritto italiano sono stati curati dal socio Marco Paruzzolo, coadiuvato dalle associate Ludovica Sofia Ruspantini e Giulia Ardone, mentre quelli di diritto inglese sono stati seguiti dal counsel Fraser Wood. I profili capital markets sono stati curati dalla managing associate Maria Carmela Falcone assieme all’associate Valentina Soldovilla.

UniCredit Bank GmbH è stata assistita da Linklaters attraverso un team multidisciplinare guidato dai soci Will Evans del dipartimento di banking e Doug Shaw del dipartimento di capital markets, della sede di Londra, coadiuvsti dai managing associates Stephen Murphy e Mark Crawford. I profili capital markets di diritto italiano sono stati seguiti dal socio Ugo Orsini mentre la counsel Anna Ferraresso e l’associate Maria Chiara De Biasio hanno curato rispettivamente i profili di regolamentare e banking di diritto italiano dell’operazione. Il socio Melinda Perera assieme al managing associate Thibaud Muller hanno prestato assistenza per i profili di diritto lussemburghese.