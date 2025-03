Cicli Lombardo acquisisce Cicli Olympia

Leopoldo Giannini, Marco Pistis

Cicli Lombardo S.p.A., conosciuta sul mercato con il brand Lombardo Bikes, ha completato l’acquisizione di Cicli Olympia, marchio tra i più antichi d’Italia nel settore delle due ruote, fondato nel 1893. Questa operazione consolida Lombardo Bikes come il più importante produttore di biciclette a capitale interamente italiano, permettendo inoltre all’azienda di ampliare la propria gamma e di affermarsi ulteriormente nel segmento di mercato performance.

L2 Value, con un team guidato da Leopoldo Giannini, ha agito in qualità di advisor legale dei Venditori mentre Arkios Limited, con un team guidato dal Managing Partner Marco Ammirati, ha agito in qualità di advisor finanziario.

Cicli Lombardo è stata assistita da IPG Law Firm per i profili di advisory legale, fiscale e finanziaria con un team guidato dal Managing Partner Marco Pistis e dal Partner Tommaso Perri insieme con il supporto, per la due diligence finanziaria, di Apicall S.p.A.