Cinque nuovi Associate Partner per Rödl & Partner Italia

Paolo Zani, Martina Ortillo, Sebastiano Iacono, Giorgia Cavallari, Andrea Crispi

Rödl & Partner Italia annuncia la promozione di cinque nuovi Associate Partner nella sua sede di Milano. Una nomina che rappresenta un importante step del loro percorso di crescita professionale, premiando il costante impegno dimostrato e la passione con cui contribuiscono ogni giorno al successo dello Studio.

Paolo Zani – dottore commercialista e revisore legale, Milano

Paolo Zani è Dottore Commercialista e Revisore Legale. È co-coordinatore della practice “Valuation”. Le sue aree di competenza sono la consulenza fiscale (nazionale e internazionale), l’assistenza e la transizione in relazione ai principi contabili nazionali e internazionali (IFRS), le operazioni straordinarie e la valutazione d’azienda. Si occupa anche di consulenza in merito agli aspetti fiscali nei confronti di imprenditori, società e gruppi in un’ottica di riorganizzazione aziendale. Inoltre, assiste le società e gli investitori nelle operazioni di M&A, nelle attività di due diligence fiscale e finanziaria (buy-side e seller-side), nel tax structuring e nella valutazione d’azienda.

Martina Ortillo – avvocato, Milano

Ortillo Martina è Avvocato presso il Dipartimento di Data Protection e Cybersecurity di Rödl & Partner Italia. Assiste da oltre 15 anni primarie società italiane e multinazionali sugli aspetti Privacy, Data Protection e Cybersecurity relativi a diverse aree, in particolare fornendo servizi di assistenza e consulenza per temi connessi alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica. Ciò, ad esempio, in relazione a siti web e app, cookies, attività di marketing e commercio elettronico, trasferimenti di dati all’estero, privacy/labour compliance e whistleblowing, servizi di rilevazione digitale e televisiva, audit e certificazioni cyber, normativa NIS2 e DORA.

Sebastiano Iacono – avvocato, Milano

Sebastiano Iacono è Avvocato di madrelingua italiana e tedesca, ha maturato un’esperienza ultradecennale nell’assistenza a clientela di matrice tedesca e anglosassone, prevalentemente in ambito M&A, dove segue tutte le fasi delle operazioni straordinarie, da quella di Due Diligence alle negoziazioni contrattuali, e dove ha esteso la propria consulenza anche in materia Antitrust e Golden Power. La sua area di competenza si estende anche alla consulenza in generale in materia di diritto societario e commerciale, dove ha maturato significativa esperienza rispettivamente nella consulenza relativa alla gestione delle vicende societarie ordinarie e alla redazione e negoziazione di contratti commerciali di varia tipologia.

Giorgia Cavallari – dottore commercialista e revisore legale, Milano

Giorgia Cavallari è Dottore Commercialista e Revisore Legale. Collabora nel German Desk Fiscale di Rödl & Partner Italia nella sede di Milano, dove assiste continuativamente gruppi multinazionali nella loro attività sul territorio nazionale. Si occupa principalmente di consulenza fiscale fornendo consulenza specifica su tematiche fiscali di natura nazionale e internazionale a società di capitali, nonché consulenza in materia di bilanci. Assiste gli investitori nelle operazioni di M&A e nei servizi di Financial e Tax Due Diligence.

Andrea Crispi – dottore commercialista, Milano

Andrea Crispi è membro del German Desk Fiscale di Rödl & Partner Italia. Specializzato nell’assistenza a gruppi multinazionali e fondi di investimento, sia nell’ambito della consulenza societaria ordinaria, con focus su aspetti contabili e fiscali, sia in operazioni straordinarie di M&A, curando attività di tax due diligence, tax structuring e supporto alla negoziazione. Ha maturato una solida esperienza in materia di fiscalità internazionale, arricchita dal conseguimento della certificazione APCIT (Advanced Professional Certificate in International Taxation) presso l’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) di Amsterdam.