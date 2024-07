Cinven cede Arcaplanet alla tedesca Fressnapf

Filippo Isacco

Con riferimento all’operazione in oggetto (qui il comunicato stampa ufficiale con ogni dettaglio), lo studio legale Clifford Chance ha assistito Cinven con un team cross-border e multidisciplinare guidato dai partner Paolo Sersale e Filippo Isacco e composto per gli aspetti corporate dalle associate Lorena Loos e Alessia Aiello, nonché per gli aspetti specialistici dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari, dalla senior associate Angela Benincasa e dall’associate Sabrina Maltoni, mentre i profili antitrust sono stati seguiti dal partner Luciano Di Via. Infine, gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Shimin Lee, con il senior associate Mark Inkester e l’associate Adam Clifton.