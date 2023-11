Circet Italia S.p.A. completa l’acquisizione di Tekna servizi S.r.l. tutti gli advisor

Circet Italia S.p.A., azienda leader nella progettazione e realizzazione di reti e impianti per telecomunicazioni, trasporti ed energia, con sede in San Giovanni Teatino (CH) ha completato l’acquisizione di Tekna Servizi S.r.l. con sede in Massa Martana, Perugia.



Questa operazione segna un importante passo avanti nella strategia di crescita di Circet Italia la quale, con 379 milioni di euro di produzione nel 2022, rafforza ulteriormente la sua posizione nelle infrastrutture per la telefonia mobile e per i data center. Grazie ad una organizzazione di oltre 1200 addetti qualificati e distribuiti su circa 50 sedi nel territorio, alla capacità ingegneristica e alle competenze, Circet Italia è fra le prime aziende italiane a cui i più importanti operatori nazionali ed i principali vendor tecnologici affidano la realizzazione e la manutenzione delle proprie reti strategiche. Circet Italia è parte del Gruppo Circet, leader globale delle telecomunicazioni. Con l’acquisizione di Tekna Servizi, Circet Italia rafforza la sua offerta di soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei clienti in modo sempre più efficace e innovativo.



Lo studio legale Gitti and Partners ha seguito gli aspetti legali dell’acquisizione con un team multidisciplinare guidato dai partner Stefano Roncoroni e Jessica Fiorani e composto dalla senior associate Valeria Pistoni, dalla associate Francesca Annibale e dalla junior associate Martina Maltese per gli aspetti corporate, dal partner Elisa Mapelli e dall’associate Francesco Cannavina per gli aspetti giuslavoristici e dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Filippo Maria Valle per gli aspetti afferenti al trattamento dei dati personali e alla responsabilità amministrativa degli enti. L’acquirente è stato assistito da New Deal Advisors che ha svolto la financial due diligence con un team guidato da Antonio Ficetti Gasco e Gaetano Attanasio.



Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Chiaravalli Reali e Associati con un team composto da David Reali e Marco Curti. Il venditore è stato assistito da Imprenditore Smart S.p.A. per gli aspetti finanziari e fiscali, con un team guidato da Sebastiano Di Diego e Stefano Antonelli, e da Baldi & Partners per gli aspetti legali, con un team guidato dalla partner Francesca Baldi e dalla senior associate Ilaria Ballabeni.