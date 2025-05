Clifford Chance cresce in Italia con la promozione di tre nuovi Counsel

Jonathan Astbury, Elisa Ielpo, Stella Magistro

Lo Studio legale internazionale Clifford Chance annuncia la promozione a Counsel di Jonathan Astbury, Elisa Ielpo e Stella Magistro, già Senior Associate dello Studio, nell’ambito di un giro di nomine di quattro Senior Counsel e quaranta Counsel a livello europeo.

Sale così da 17 a 20 il numero di Counsel di Clifford Chance in Italia, a conferma e sostegno della strategia di crescita e di promozione di talenti del proprio vivaio in aree chiave per lo Studio.

“Siamo orgogliosi di queste nuove promozioni – ha commentato Paolo Sersale, Managing Partner di Clifford Chance per l’Italia – che rafforzano aree strategiche di eccellenza sia a livello locale che globale, quali il Corporate M&A e Private Equity, il Banking & Finance e il settore Regulatory Investigations and Financial Crimes, puntando sulla crescita interna dei nostri professionisti.“

Jonathan Astbury è senior associate della practice Global Financial Markets di Clifford Chance, con una consolidata esperienza nei settori Debt and Equity Capital Markets e Corporate Finance. Entrato in Clifford Chance nel 2014 come associate, dopo un percorso formativo presso uno studio legale inglese con sedi a Londra e in Medio Oriente, è abilitato sia come solicitor in Inghilterra e Galles, sia come avvocato in Italia. Jonathan è specializzato in emissioni obbligazionarie, assistendo regolarmente banche d’affari – italiane e internazionali – ed emittenti in relazione a complesse operazioni di finanza strutturata. Nell’ambito del debt capital markets, ha maturato una solida esperienza in relazione a programmi EMTN (Euro Medium Term Notes), ECP (Euro Commercial Paper), emissioni standalone, bond ibridi, equity-linked e exchangeable/convertibili, nonché operazioni di rafforzamento patrimoniale di banche e assicurazioni e operazioni di liability management, incluse tender ed exchange offers e consent solicitation. È inoltre attivo nel campo della finanza sostenibile, con particolare focus sugli aspetti ESG, e fornisce regolarmente consulenza su emissioni obbligazionarie connesse a operazioni di M&A e private debt. Tra le più recenti operazioni seguite in Italia, si segnalano l’operazione di emissione, con contestuale tender offer da parte di AMCO – Asset Management S.p.A. e l’assistenza alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nel private placement di un bond emesso da Ferrovie dello Stato Italiane, nell’ambito del relativo programma EMTN, nonché tutte le emissioni obbligazionarie standalone ed EMTN di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Elisa Ielpo è cresciuta all’interno del dipartimento Corporate M&A di Clifford Chance nel quale è entrata nel 2016 come praticante. È specializzata su operazioni di M&A e Private Equity, prestando assistenza a primari investitori finanziari e gruppi societari. Tra le più recenti operazioni, Elisa ha assistito il fondo Ardian nell’operazione di acquisizione di un’ulteriore partecipazione in Dedalus e nell’acquisizione di una quota di maggioranza di Masco Group, nonché Arçelik nella creazione di Beko Europe e l’acquisizione delle operazioni MENA di Whirpool.

Stella Magistro è un avvocato del gruppo Regulatory Investigations and Financial Crimes ed è entrata in Clifford Chance nel 2022. Da oltre dieci anni presta regolarmente assistenza a società quotate e non quotate, fondi, banche ed istituti finanziari italiani e stranieri in materia di risk management e compliance con focus specifico su white collar crime e sistemi di controllo interno, anticorruzione, antiriciclaggio, indagini interne, legal audit e ESG. Negli anni ha altresì acquisito specifiche competenze nel settore dell’healthcare e life science. Stella siede, inoltre, in numerosi Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 sia in qualità di presidente che di componente. È relatrice in diversi convegni e master universitari e autrice su riviste specializzate.