Clifford Chance a fianco di Edison Next, che entra in Nyox

Umberto Penco Salvi









Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica e Polytec, azienda italiana leader nell’automazione industriale, nell’intelligenza artificiale e nella costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, hanno annunciato la costituzione di una partnership strategica che vede l’ingresso di Edison Next nella società Nyox S.r.l.



Clifford Chance ha supportato il team di Edison Next composto, per gli aspetti legali, da Christophe Beaufils e Roberta Ricci e, per gli aspetti societari, da Lucrezia Geraci. Umberto Penco Salvi ha diretto il team multidisciplinare di Clifford Chance composto dall’associate Lisa Falcioni e dal trainee lawyer Luca Fulgido per il supporto M&A, dalla partner Simonetta Candela per diritto del lavoro e dal partner Luciano Di Via, con l’associate Maria Bazzini e la trainee lawyer Alessandra Oliva per gli aspetti antitrust.