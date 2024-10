Clifford Chance, PedersoliGattai e Gitti con Ardian nel closing dell’operazione Masco

Filippo Isacco, Daniela Murer, Diego De Francesco, Marcello Bragliani, Edoardo Canetta Rossi Palermo, Lorenzo Vernetti

Ardian ha perfezionato l’operazione di acquisizione della maggioranza di Masco Group da RSBG SE, holding di partecipazioni di RAG-Stiftung.

Nello specifico, Ardian è stato assistito da Clifford Chance per gli aspetti corporate M&A, da PedersoliGattai per gli aspetti finance e da Gitti and Partners per gli aspetti fiscali.

Clifford Chance ha agito con un team multidisciplinare coordinato dai partner Paolo Sersale e Filippo Isacco e composto – per i profili corporate M&A – dalla senior associate Elisa Ielpo e dagli associate Mariasole Rinciari, Amedeo Sciolari, Giulio Pelizza e Francesco Romagnoli. I profili del diritto della concorrenza sono stati curati dal partner Luciano Di Via, coadiuvato dalle associate Maria Bazzini e Alessandra Oliva mentre per i profili giuslavoristici ha agito la partner Simonetta Candela.

PedersoliGattai ha agito, per i profili di diritto italiano legati alle emissioni obbligazionarie private placement e alla concessione di una linea di credito revolving, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, coadiuvato dal counsel Federico Tropeano e composto dagli associate Piero Piccolo e Virginia Crugnola. I profili di diritto inglese sono stati seguiti dallo studio Weil Gotshal & Manges con un team guidato dal partner Tom Richards con i counsel Kai Zhang e Edward Hyde e gli associate Dimeji Ademiju, Saahil Sheth e Asha Phakey.

Gitti and Partners, con i partner Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, ha curato gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione.

Chiomenti ha assistito il management di Masco Group e Masco S.r.l., mentre i venditori sono stati assistiti da CMS. Il pool di finanziatori è stato assistito da Latham & Watkins.

Chiomenti ha agito con un team composto dal partner Edoardo Canetta Rossi Palermo, dal senior associate Riccardo Coghe e dagli associate Giorgia Cutino e Vittorio Rampinelli.

CMS ha assistito i venditori, RSBG SE e Masco S.r.l., in tutti gli aspetti legali della transazione con un team internazionale guidato dal partner Malte Bruhns. In Italia, l’operazione è stata seguita per tutti gli aspetti corporate/M&A dalla partner Daniela Murer, coadiuvata dalla counsel Alessandra Cuni e dall’associate Sara Tammarazio.

Latham & Watkins ha assistito il pool di finanziatori con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, con gli associate Davide Camasi e Pasquale Spiezio.