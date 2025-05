Clifford Chance rafforza il contenzioso e l’arbitrato internazionale con l’ingresso di Francesca Gesualdi come Partner

Francesca Gesualdi

Lo studio legale internazionale Clifford Chance annuncia l’ingresso di Francesca Gesualdi nella sede di Milano in qualità di partner nel team di Litigation & Dispute Resolution.

Professionista riconosciuta nel mercato, Francesca ha costruito una carriera solida nel contenzioso complesso e nell’arbitrato, ambiti in cui continuerà ad operare in Clifford Chance. Ha assistito clienti italiani e internazionali in un’ampia gamma di controversie, comprese class action, in ambito societario, bancario, finanziario, commerciale, concorsuale e antitrust. La sua attività si estende a settori chiave come energy, media, life sciences ed M&A Litigation.

Francesca ha maturato la propria esperienza presso un importante studio internazionale. È abilitata all’esercizio della professione forense in Italia e negli Stati Uniti e ha maturato un riconoscimento anche sul piano istituzionale ricoprendo ruoli attivi all’interno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Ha inoltre conseguito un LL.M. presso Harvard Law School come Fulbright Scholar.

Nel 2024 e nel 2025 è stata riconosciuta tra le 50 avvocate più influenti in Italia da InspiraLaw di Legalcommunity, un riconoscimento che celebra le professioniste che stanno ridefinendo il panorama legale con una visione innovativa e un approccio orientato al futuro.

Il suo ingresso si inserisce nella strategia di crescita dello Studio e di rafforzamento del team Litigation & Dispute Resolution, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente l’offerta dello Studio nelle controversie ad alto impatto, su scala sia nazionale che internazionale. Con questo ingresso, Clifford Chance conferma il proprio impegno nell’attrarre professionisti di eccellenza e nel consolidare la propria presenza nel mercato italiano ed europeo.

Antonio Golino, European co-head del Litigation & Dispute Resolution di Clifford Chance, ha dichiarato:

“Francesca è una professionista molto stimata per la sua capacità di gestire contenziosi commerciali complessi, al fianco di clienti italiani e internazionali. La sua competenza, esperienza ed energia contribuiranno a rafforzare ulteriormente la nostra practice di Litigation che è già leader in Europa.”

Francesca Gesualdi ha commentato:

“Sono felice di portare la mia esperienza – maturata presso un primario studio legale statunitense – in Clifford Chance, realtà riconosciuta per la gestione di contenziosi complessi e indagini ad alto valore strategico. La cultura di Clifford Chance, improntata all’eccellenza e alla collaborazione, insieme alla sua chiara visione sia per il mercato nazionale sia per quello internazionale, rispecchiano pienamente i miei valori e ne fanno il contesto ideale per continuare a supportare i clienti nelle loro sfide più complesse.“

Paolo Sersale, Managing Partner di Clifford Chance Italia, ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di accogliere Francesca nel nostro team Litigation & Dispute Resolution. Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita e di consolidamento delle nostre practices di eccellenza.”