Close to Media è Team of the year Finance PR ai Financecommunity Awards 2024

Team Finance PR Close to Media

Close to Media, agenzia di comunicazione fondata nel 2001 da Elisabetta Neuhoff, annuncia con orgoglio di essere stata insignita del prestigioso premio Team of the year Finance PR ai Financecommunity Awards 2024, appuntamento annuale che celebra le eccellenze e i protagonisti del mondo finanziario, dalle banche ai fondi di investimento, dagli asset manager agli advisor. I riconoscimenti sono stati attribuiti da una giuria che, insieme alla redazione di Financecommunity.it e al centro ricerche di LC Publishing Group, ha individuato le eccellenze del comparto finanziario che nel corso dell’anno si sono distinte maggiormente per reputazione e attività.

Questo importante riconoscimento è il frutto dell’impegno costante e della dedizione del Team Finance PR di Close to Media, che ha saputo distinguersi e consolidarsi come leader nella comunicazione finanziaria.

Da settembre 2023 ad agosto 2024, periodo preso in considerazione dalla giuria, il Team Finance PR di Close to Media ha gestito la comunicazione di circa 100 operazioni finanziarie in ambito M&A, Private Equity, Venture Capital, advisory nei deal di finanza Straordinaria e Opa.

La fondatrice Elisabetta Neuhoff, che ha espresso la sua gratitudine verso tutti i membri del team e verso i clienti che hanno contribuito a questo successo, ha così commentato: “Essere riconosciuti come il miglior Team Finance PR in Italia è un traguardo che premia la passione, l’impegno e la professionalità che ogni giorno l’agenzia mette a disposizione dei propri clienti. Questo premio ci motiva ulteriormente a continuare a innovare e a fornire soluzioni di comunicazione di altissimo livello.”