CMS al fianco di Change Capital Partners LLP nella vendita di Frette a Raza Heritage Holdings

Change Capital Partners, fondo focalizzato in investimenti nei settori retail e consumer, aveva acquisito Frette nel 2014 iniziando sin da subito un virtuoso percorso di rilancio del marchio e aprendo un nuovo capitolo di crescita della società sulla base di un modello di business più agile e incentrato sul consumatore









Lo studio legale CMS ha assistito il fondo di private equity londinese Change Capital Partners LLP nella vendita del 100% della partecipazione detenuta in Edmund Frette a Raza Heritage Holdings, un consorzio specializzato di investitori strategici e private equity.

Frette, marchio iconico e storico di biancheria per la casa, fondato nel 1860 da Edmund Frette è conosciuto a livello globale per l'uso dei filati più pregiati realizzati da artigiani esperti per creare prodotti che incarnano comfort e creatività per le più belle case e gli hotel di lusso di tutto il mondo.

Change Capital Partners, fondo focalizzato in investimenti nei settori retail e consumer, aveva acquisito Frette nel 2014 iniziando sin da subito un virtuoso percorso di rilancio del marchio e aprendo un nuovo capitolo di crescita della società sulla base di un modello di business più agile e incentrato sul consumatore.

Change Capital è stato assistito da CMS Italia con un team guidato dal Partner Mauro Battistella coadiuvato da Sara Porta e Elena Cini con il supporto di CMS Lussemburgo con un team composto da Pawel Hermelinski, Cedric Dvoratchek e Guillaume Flagollet.

Ekapartners con Eric Toulemonde ha svoldo il ruolo di advisor finanziaro di Change Capital.