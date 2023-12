CMS al fianco della COP28: designato fornitore di servizi legali pro bono, con un totale di 160 professionisti coinvolti.

Lo studio legale CMS è stato designato consulente legale per la COP28 - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso negli Emirati Arabi Uniti fino al 12 dicembre.



Nell’ambito di quest’iniziativa CMS fornisce un supporto legale pro bono ad ampio raggio per la COP28, offrendo consulenza per le tematiche che riguardano la finanza sostenibile, la protezione e la sicurezza dei dati, la registrazione e protezione del marchio, la gestione della reputazione, la consulenza sugli eventi, i partenariati legati alle Nazioni Unite, le collaborazioni intergovernative, le piattaforme tecnologiche per le startup e gli accordi rilevanti con le aziende tecnologiche globali.



L’iniziativa coinvolge oltre 160 professionisti di CMS a livello globale, tra cui l’Italia. Il progetto è guidato a livello internazionale dalla socia Döne Yalçın, del team global di CMS Sustainability and ESG leadership, coadiuvata da Munir Hassan, Partner e Responsabile del Gruppo CMS Energy & Climate Change.



Questo progetto conferma il costante impegno dello studio legale CMS nelle tematiche legate al cambiamento climatico. Tale iniziativa si aggiunge all’impegno già preso da CMS di aderire al Global Compact delle Nazioni Unite, che rappresenta la più grande iniziativa condivisa di responsabilità sociale d’impresa che si declina su quattro aree fondamentali: ambiente, diritti umani, lavoro e lotta alla corruzione.



I partner di CMS Italia, l’avv. Beatrice Fimiani e l’avv. Massimo Trentino, incaricati del progetto pro-bono e COP28 hanno dichiarato: “L’Accordo di Parigi rappresenta un impegno concreto per ridurre del 50% le emissioni globali entro il 2030. A sei anni dalla sua adozione, COP28 diventa un momento cruciale in cui rappresentanti dei governi, politici, ONG, cittadini e imprese si riuniscono per valutare i progressi compiuti e delineare strategie per raggiungere questo obiettivo ambizioso. Riconosciamo l’importanza di uno sforzo immediato e collaborativo sia da parte del settore pubblico che privato. Solo attraverso un impegno congiunto si potranno ottenere risultati significativi. Governi e imprese dovranno assumersi le proprie responsabilità e potenziare la loro capacità di apportare cambiamenti impattanti su vasta scala. CMS si impegna a contribuire alla costruzione di un mondo del lavoro migliore, che sia orientato al futuro, sostenibile e inclusivo.”

Dr. Döne Yalçın, Managing Partner Türkiye, Partner Austria, Member of the CMS ESG and Sustainability Leadership ha dichiarato “È un privilegio e un onore per noi essere stati scelti come consulenti legali per la COP28. Quest’incarico che assumiamo pro bono e che coinvolge le diverse sedi e team di CMS nel mondo per un totale di 160 professionisti testimonia il nostro impegno a integrare la sostenibilità nel nostro DNA. Siamo entusiasti di sostenere un evento che ha il potenziale per creare un cambiamento globale positivo nell’affrontare la crisi climatica. Il nostro approccio si allinea perfettamente con il nostro nuovo claim ’Unite, Act, Deliver’ e dimostra il nostro impegno incrollabile nel promuovere gli sforzi di sostenibilità globale”.