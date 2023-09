Cnf: «Nelle democrazie giudici e pm divisi» di Giovanni Negri.

Si alza il tono dello scontro con la magistratura sulla separazione delle carriere









Anche il Cnf prende posizione sulla separazione delle carriere. «Riteniamo che sia indifferibile il momento della separazione delle carriere dei magistrati in due ordini differenti, ossia tra magistratura giudicante e inquirente. Se si vuole attuare il principio costituzionale del giusto processo separare le due funzioni è indispensabile. Perché altrimenti è come se l’arbitro di una partita di calcio appartenesse a una delle due squadre che si sfidano in campo». Questa la posizione di Francesco Greco...