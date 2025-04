Il correttivo (Dlgs 209/2024) dovrà dare risposte sul nodo della concorrenza negli affidamenti sotto soglia, anche se sarà difficile capiere l'impatto della norma in in una stagione che non si presenta particolarmente felice su tale fronte e in un contesto nel quale la leva degli investimenti del Pnrr rende il problema dell'accesso al mercato ancora relativamente poco avvertito. Altro elemento delicato resta ancora i contrasti in tema di stretta sui subappalti