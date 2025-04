DOSSIER N. 2/2025 - L'impatto del correttivo sul codice degli appalti

Non ha pace il "cantiere" del codice dei contratti pubblici. Dopo le modifiche apportate dal correttivo (Dlgs 209/2024), recentemente anche il decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, noto come "Decreto Pa" (si veda per il testo del Dl 25/2025, «Decreto Pa, per i giovani nuovi concorsi con posti riservati e stabilizzazione», e per il commento Forlenza, «Dirigenza di seconda fascia, arrivano le selezioni nazionali», in «Guida al Diritto» n. 12/2025, pagine 15 e seguenti), ha introdotto diverse integrazioni...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi