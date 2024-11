Codice della strada, la stretta su alcol e telefonini approda in Gazzetta - Il testo La legge 177/2024 prevede anche l’installazione dell’alcolock e per l’uso di stupefacenti il reato scatta a prescindere dalla verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze. Il provvedimento è in vigore dal 14 dicembre prossimo