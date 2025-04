Collegato lavoro, prime indicazioni operative del Ministero

La Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro, nel fornire le prime indicazioni operative per l’attuazione di alcune delle disposizioni introdotte dalla Legge 203/2024 (c.d. “Collegato lavoro”, entrato in vigore il 12 gennaio 2025), non ha mancato di sollevare perplessità e critiche.

Somministrazione di lavoro

Come è ormai noto, uno degli ...