Colliers Global Investors Italy con ING, BayernLB e BNP Paribas, nel rifinanziamento di sei immobili

Monica Tacconi, Benedetta Verati

Colliers Global Investors Italy SGR, per conto del Fondo Antirion Global – Comparto Core, in qualità di beneficiario, e ING, BayernLB e BNP Paribas in qualità di bookrunners, MLAs e green coordinators hanno sottoscritto un contratto di finanziamento finalizzato a rifinanziare parte dell’indebitamento esistente del fondo Antirion Global - Comparto Core in relazione ad un portafoglio immobiliare composto da sei immobili per un importo complessivo di oltre € 350.000.000. ING ha anche agito con il ruolo di Banca Agente e Documentation coordinator.

Il finanziamento è stato strutturato come un green loan sulla base dei Green Loan Principles delineati dalla Loan Market Association e alcuni immobili sono stati considerati idonei ai fini della EU Taxonomy.

Per Colliers Global Investors Italy SGR hanno strutturato e negoziato la complessa operazione di finanziamento Manlio Gerbella (CFO), Monica Tacconi (Deputy CFO & Head of Finance), nella foto a sinistra e Benedetta Verati (Finance Manager), nella foto a destra. Tutti gli aspetti immobiliari e relativi al Fondo sono stati seguiti da Vincenzo Scerbo (Senior Fund Manager & Head of Asset Management), con il supporto di Leonardo Prunotto (Fund Manager) e Chiara Pasinetti (Fund Manager).

I legali dell’operazione sono stati Legance per le banche e Eversheds Sutherland lato Colliers Global Investors.