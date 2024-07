Commissioni di concorso, nel mondo accademico il “maestro” può valutare il suo allievo

In ambito amministrativo, il tema della gestione dei conflitti di interesse discende dalla necessità di dare attuazione al principio generale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Per questo i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dal codice di procedura civile trovano applicazione anche nello svolgimento dei concorsi pubblici, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Tuttavia, ...