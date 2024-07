Comparazione tra lavoratori nel licenziamento collettivo

Lavoro subordinato - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale - Comparazione dei lavoratori di professionalità equivalente - Valutazione - Condizioni.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere...