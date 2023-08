Compensi avvocati, gli interessi competono dal giorno della messa in mora di Mario Finocchiaro









Richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell'avvocato, gli interessi ex articolo 1224 Cc competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento, oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (né che rilevi il rito prescelto). Nell'ordinamento italiano, infatti, non ha trovato riconoscimento il principio romanistico in illiquidis non fit mora, per cui...