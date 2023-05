Comunione dei coniugi, chi ha goduto del bene senza titolo deva pagare un ristoro pro quota di Mario Finocchiaro

Link utili Per il debito di uno dei coniugi è sottoposto a esecuzione l'intero bene ricadente nella comunione legale Mario Finocchiaro Norme & Tributi Plus Diritto

Il comproprietario deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 Cc, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, prosegue l'ordinanza 18 aprile 2023 n. 10264 della Corte di cassazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione...