Con la direttiva Nis2 ruolo centrale all’Agenzia per la cybersicurezza

Lo schema di decreto legislativo attualmente in discussione per attuare la direttiva Ue 2555/2022 (cosiddetta Nis2) pone interessanti sfide sia agli operatori, sia alle istituzioni per elevare (e di molto) il livello di cybersecurity nei paesi dell'Unione europea, come da disegno comunitario.

Si tratta di un provvedimento corposo (44 articoli, suddivisi in 6 capi), con qualche rinvio a una ravvicinata normazione di secondo livello (con dpcm o determinazioni dell'autorità), che pone al centro l'Agenzia...