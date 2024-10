Concessioni di aree pubbliche, legittima la delibera che obbliga a ripudiare il fascismo

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 7687/2024) è legittima la delibera di indirizzo per il rilascio di concessioni temporanee per occupazioni di aree pubbliche con cui il Comune preveda l’obbligo per il richiedente di allegare una dichiarazione di impegno a riconoscersi nei principi della Costituzione e di ripudiare il fascismo e il nazismo. Difatti, nel definire le condizioni cui è subordinata la concessione di questi spazi, l’amministrazione ben può perseguire l’obiettivo di evitare che essi...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi