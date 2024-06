Concorsi ed esami: il soccorso istruttorio è doveroso ma va bilanciato con il grado di “autoresponsabilità” richiesto

Secondo il Tar Lazio (sent. n. 11268/2024) sul piano del diritto amministrativo se per un verso la pubblica amministrazione ha sempre il dovere di tendere una mano verso il cittadino che sia incorso in una svista o un errore negli adempimenti burocratici, è per altro verso anche vero che il cd. “soccorso istruttorio” non può tramutarsi in uno strumento di universale salvataggio per tutti gli inadempimenti amministrativi in carico al cittadino. E ciò è specialmente vero quando siano in gioco interessi...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi