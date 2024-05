Concorso magistrati 2024: riaperti i termini per le domande

C’è tempo fino all’1 giugno per presentare domanda per partecipare al concorso per diventare magistrato. Il bando 400 magistrati 2024 si era chiuso il 13 maggio scorso e, ora, il decreto di via Arenula del 21 maggio 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami n. 42 di oggi 24 maggio) dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.

Come fare domanda

Gli interessi potranno dunque presentare domanda dalle ore 12:00 del 24 maggio 2024 alle ore 12:00 del 1° giugno...