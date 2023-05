Concorso in magistratura 2022, oltre la metà dei candidati non consegna

Consegna solo il 42,6% dei partecipanti, il numero più basso degli ultimi anni

La terza prova scritta del concorso per 400 posti in magistratura (decreto ministeriale 18 ottobre 2022) che si è tenuta 19 maggio alla Fiera di Roma è stata una Caporetto per la maggior parte dei candidati. Oltre la metà dei 6.661 concorrenti si è ritirata: 3.513 quelli che si sono tirati indietro, mentre 3.147 hanno consegnato.

In totale tra il 2016 e il 2022 i bandi sono stati 6 per 2.220 posti messi a concorso. Il concorso ha visto la maggior affluenza di partecipanti degli ultimi 7 anni: 7.374 i candidati presenti alla dettatura della prima prova, per 400 posti. Per vederne così tanti bisogna tornare alla sessione del 2018 (d.m. 10 ottobre 2018), quando sono stati 6.686, per 330 posti banditi.



Al terzo giorno però hanno consegnato l'elaborato in meno della metà, per precisione il 42,6% dei partecipanti. Nella sessione del 2021 erano stati 3.606, pari al 55,4%, mentre 3.797, pari al 65,2%, nel concorso indetto a ottobre 2019 ed espletato a luglio 2021 per il rinvio dovuto alla pandemia da Covid-19.

Il concorso del 2022 è il secondo per numero di posti banditi negli ultimi anni, dopo quello della sessione 2021 (d.m. 1° dicembre 2021) per 500 posti.