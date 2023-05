Concorso notarile, la bocciatura può arrivare anche dal "giudizio complessivo" di Pietro Alessio Palumbo

Sarebbe irragionevole sostenere che, al termine della correzione di tutti gli elaborati, non si possa procedere a una esclusione del candidato, motivata con le anomalie riscontrate in tutti gli atti consegnati dal candidato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









Nella vicenda trattata dal Consiglio di Stato con la recente sentenza 3733/2023 il ricorrente aveva partecipato al concorso per notaio sostenendo le tre prove scritte teorico-pratiche ma era stato ritenuto non idoneo a sostenere le prove orali. La disciplina concorsuale di specie prevede che nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze la commissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi....