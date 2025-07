Illegittimo il divieto automatico di avvalimento da impresa cinese: esclusione possibile solo se motivata

La delicata questione di diritto amministrativo e diritto europeo relativa all’ammissibilità o meno a partecipare, seppur in veste di ausiliaria, ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico da parte di operatori economici stabiliti in Paesi terzi non firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), contenuto nell’allegato IV all’Accordo istitutivo del WTO, ed in particolare di soggetti non appartenenti all’UE, è stata oggetto di una recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi