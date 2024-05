Condannata l’assicurazione se non tiene indenne l’avvocato che ammette l’errore

L’assicurazione della responsabilità civile del professionista non può rifiutargli l’indennizzo per il rischio coperto e avveratosi per il solo fatto che l’assicurato non ha risarcito il danneggiato. E non può affermare che vi sia un rischio di indebito arricchimento del professionista in caso il danneggiato non si attivi per essere risarcito. Esiste, infatti, la possibilità di inserire la clausola nel contratto di assicurazione che escluda il pagamento dell’indennizzo direttamente all’assicurato...

