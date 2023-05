Condannati a risarcire il danno i genitori dei "bulli" che hanno vessato un coetaneo durante il campo estivo di Camilla Insardà

Solo la dimostrazione di aver impartito un'adeguata educazione al figlio solleva il genitore dall'obbligo di una perdurante sorveglianza









Durante il soggiorno in una struttura estiva per ragazzi, un minore veniva bullizzato dai compagni di camera. Gli operatori venivano a conoscenza dell'accaduto grazie ad una segnalazione esterna e dopo aver ascoltato tutti i soggetti coinvolti decidevano di espellere i "colpevoli", permettendo al ragazzo bersagliato di trascorrere tranquillamente il resto della vacanza.

La vicenda era solo apparentemente risolta, poiché i genitori della vittima decidevano di citare in giudizio sia la srl che gestiva...