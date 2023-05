Condizioni di legittimità del licenziamento per scarso rendimento a cura della Redazione Diritto









Lavoro subordinato - Licenziamento - Licenziamento per scarso rendimento del lavoratore - Legittimità - Valutazione - Presupposti e criteri.

È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme...