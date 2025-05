PHSE acquisisce SATCARGO: tutti gli advisor

Davide Proverbio, Giuseppe Angiulli

PHSE, gruppo leader nella logistica farmaceutica a temperatura controllata, si consolida nel mercato italiano attraverso l’acquisizione del 100% di SatCargo.

L’attività di PHSE è focalizzata su gestione logistica di studi clinici, trasporto a temperatura controllata per il segmento 2-8°C di prodotti farmaceutici, biotech e di campioni biologici a servizio del canale ospedaliero.

SatCargo è specializzata nel trasporto internazionale (import ed export) a temperatura controllata di farmaci, prodotti veterinari e integratori.

Per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione dell’operazione, PHSE è stata assistita da Eversheds Sutherland, con un team guidato da Davide Proverbio (Partner, in foto) coadiuvato da Giulia Zoccarato (Senior Associate), Giuseppe Angiulli (Associate) e Simone Iaione (Junior Associate) per gli aspetti M&A, da Valentina Pomares (Partner), Antonio Santini (Counsel) e Cecilia Rimoldi (Senior Associate) per gli aspetti giuslavoristici e da Beatrice Bigonzi (Partner) e Francesco Cavagnino (Associate) per gli aspetti IP, e con la collaborazione di Studio Landi per gli aspetti giuspubblicistici.

Pugno Vanoni Pividori Avvocati e Associati, con i Partner Alessandro Perna Pividori ed Enrico Palmieri, ha assistito i soci venditori di SatCargo per tutti i profili legali relativi all’operazione.

Seven Capital Partners con il team guidato da Elisabetta Chinetti ha svolto ruolo di advisor finanziario esclusivo per Sat Cargo ed i soci venditori.