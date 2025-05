Mantenimento dei figli maggiorenni in mancanza di autonomia economica

Famiglia - Separazione e divorzio - Provvedimento riguardo i figli - Dovere di mantenimento dei figli maggiorenni - Mancata autonomia economica

In tema di mantenimento dei figli, l’art. 337-septies c.c. non costituisce la fonte dell’obbligo dei genitori, ma piuttosto la norma che specifica la modalità con il quale il dovere di mantenimento si adempie - in caso di separazione della coppia genitoriale - nei confronti dei figli maggiorenni. Ciò avviene tramite il pagamento di un assegno periodico...