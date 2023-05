Condominio, annullabile il riparto del consumo idrico imputato in parti uguali di Fulvio Pironti

Il riparto, ha ricordato il tribunale di Roma, doveva essere effettuato in ragione millesimale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nel condominio le spese relative all'acqua devono essere ripartite in base agli effettivi consumi qualora siano rilevabili con strumentazioni tecniche. In mancanza, non andranno ripartite in egual misura tra tutti i condòmini, ma, ex articolo 1123, comma 1, c.c., in ragione delle carature millesimali proprietarie. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma mediante sentenza n. 6163 pubblicata il 18 aprile 2023.



Il caso

Due condòmini impugnavano dinnanzi al tribunale capitolino la delibera con cui l'assemblea...