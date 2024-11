Condominio: applicabilità del principio di solidarietà

Condominio - Danni alla proprietà individuale - Parti comuni - Domanda risarcitoria - Singolo condomino

In caso di azione ex art. 2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 cod. civ., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell’intero condominio.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza dell’11 ottobre 2024, n. 26521

