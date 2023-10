Condominio, l’omessa verbalizzazione dell’assemblea di prima convocazione vizia le delibere prese in seconda di Fulvio Pironti

Le delibere assunte in seconda convocazione non precedute dalla stesura del verbale di prima e prive di riferimenti alla adunanza andata deserta, sono annullabili perché violano l’articolo 1130, n. 7, Codice civile. Lo precisa l’interessante sentenza del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 27 settembre 2023, n. 1536.



Il caso

Un condomino impugnava le delibere assembleari poiché difettavano del negativo esperimento della prima convocazione (utile a riscontrare la condizione per legittimare l’assemblea...