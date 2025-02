Condono: il valore della lite si calcola sulla base dell’imposta contestata

Nel processo tributario il valore della lite - ai fini dell’accesso al condono - si calcola considerando l’importo dell’imposta (come contestata in Ctp) al netto di sanzioni e interessi. Si applica cioè la stessa regola che vale per il versamento del contributo unificato che per l’appunto si determina, sulla base dell’articolo 12, comma 5 del Dlgs 546/92 (quindi al netto di sanzioni e interessi). Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 4961/25.

L’errore commesso dalla Ctr

In sede di legittimità il contribuente ha dedotto...