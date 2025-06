Libera scelta di applicazione del CCNL da parte del datore di lavoro come principio di autonomia negoziale e legittima condotta sindacale

Il caso sottoposto al giudice di prime cure

Nel caso in oggetto, una nota Organizzazione sindacale con ricorso ex art. 28 L. 300/70 ricorreva al Tribunale competente affinché fosse dichiarata come antisindacale la condotta del datore di lavoro che aveva scelto di applicare ai suoi dipendenti un CCNL diverso da quello sottoscritto precedentemente dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e dalla stessa non sottoscritto. In corso di istruttoria il giudice adito accertava la mancata partecipazione della ricorrente OO. SS. ai tavoli sindacali, ...