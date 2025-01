Conferma tardiva dell’offerta economica e principio di proporzionalità nelle procedure di gara

Nelle procedure di gara pubblica, il termine fissato dalla stazione appaltante per la conferma dell’offerta economica, ove non espressamente previsto dalla lex specialis come perentorio e fissato in modo incongruo e sproporzionato, viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché quelli di collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023. Ne consegue che l’esclusione del concorrente basata sul mancato rispetto di...